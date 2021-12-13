Севилья, Испания, 13 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. «Бетис» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

В составе «Бетиса» голы забили нападающие Алекс Морено, оформивший дубль, Хуанми и Набиль Фекир.

На сегодняшний день «Бетис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 33 очка. «Реал Сосьедад» идёт на пятом месте с 29 очками.

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