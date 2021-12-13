Вашингтон, 13 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Геймдиректор онлайн-игры New World Скот Лейн объяснил, почему разработчики допустили некоторые ошибки при реализации проекта. Интервью с ним было опубликовано 13 декабря на портале PCGamesN.

Скриншот с YouTube New World

Он, в частности, сказал, что сотрудники Amazon Games понимают, как важно быстро реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются геймеры, и стараются решать их как можно скорее. «Вначале мы были настолько сосредоточены на решении проблем, что недостаточно хорошо общались с игроками», — отметил Лейн, добавив, что студия приложила много усилий, чтобы исправить ситуацию.

Разработчик сообщил, что сейчас команда проект выделила больше ресурсов на тестирование патчей. «Мы сделали несколько ошибок, двигаясь слишком быстро, и сейчас находимся в поиске баланса скорости и качества», — отметил геймдиректор New World.

Напомним, в ноябре 2021 года в New World произошёл «скачок во времени», из-за чего около трёх десятков серверов многопользовательской игры закрылись на срочное обслуживание. Тогда геймеры обратили внимание, что подобное произошло уже в третий раз.