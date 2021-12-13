Оренбург, , 08:23 — REGNUM В Оренбурге по факту гибели трех человек при пожаре проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Последствия пожара Oren.sledcom.ru

По данным ведомства, все погибшие были членами одной семьи. Жертвами пожара стали супруги в возрасте 58 и 56 лет, а также их 21-летний сын. В ходе осмотра места происшествия следователи установили, что дом обогревался при помощи электрической системы отопления. Назначен ряд экспертиз.

Ход доследственной проверки контролирует прокуратура. Напомним, смертельный пожар произошел в ночь на 13 декабря. Горел двухэтажный частный жилой дом по ул. Пролетарской.

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