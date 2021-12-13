Ташкент, , 08:21 — REGNUM Под председательством президента Шавката Мирзиёева в минувшие выходные состоялось видеоселекторное совещание по мерам совершенствования и расширения охвата эндокринологической службы. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что среди населения Узбекистана широко распространены иммунодефицитные состояния, в результате высока частота заболеваний щитовидной железы.

«За последние пять лет заболеваемость эндокринными болезнями увеличилась на 20 процентов, в том числе среди молодежи», — говорится в сообщении.

В целом, как показали результаты изучения, проведенного по выборке из 2 миллионов человек, такие заболевания встречаются у 6 процентов обследованных.

«Из-за отсутствия условий и специалистов для анализа крови в районах увеличилось количество обращений в столицу по поводу заболеваний глаз, почек и щиколотки, вызванных серьезными осложнениями эндокринных болезней», — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, отмечает пресс-служба, на совещании обсуждены вопросы, связанные с решением проблем в области раннего выявления и лечения эндокринных заболеваний, в частности улучшением работы первичного звена.