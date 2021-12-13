Чита, , 08:20 — REGNUM В связи со значительным снижением темпов вакцинации от COVID-19 губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона, распорядился любыми мерами их повысить. По данным «Чита.ру», глава региона попросил подумать обо всех способах и средствах, которые помогли бы обеспечить нужные темпы вакцинации.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на13 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 078 (+908 за выходные, 11−12 декабря).

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