Мадрид, 13 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. «Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби в 17-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Карим Бензема

В составе «Реала» голы забили нападающие Карим Бензема на 16-й минуте и Марко Асенсио на 57-й.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 42 очка. «Атлетико» идёт на четвёртом месте с 29 очками.

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