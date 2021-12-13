Москва, , 08:18 — REGNUM Законопроект о введении QR-кодов с повестки обсудит Совет Думы 13 декабря. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан», — отметил Володин в телеграм-канале.

Благодаря обратной связи замечания были услышаны, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, основной законопроект о введении в России QR-кодов с рассмотрения не снят, сегодня, 13 декабря, он будет рассмотрен на заседаниях пяти фракций Госдумы с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.