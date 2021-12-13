* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:16 — REGNUM Исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что в Афганистане инвесторам предоставлены хорошие возможности, и если «мы будем упорно работать, проблемы бедности будут решены».

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддин Делавар заявил на встрече с афганскими промышленниками, что в стране много шахт и ресурсов, которые при правильном использовании помогут искоренить бедность в Афганистане.

Он добавил, что в Афганистане созданы хорошие возможности для промышленников и инвесторов, поэтому для них предпочтительнее инвестировать в эту страну.

Шахабуддин Делавар заявил, что Афганистан — не бедная страна, если «мы будем упорно работать и правильно использовать рудники и ресурсы, бедность будет искоренена, и страна будет процветать.

«Хотя в Афганистане есть все, международное сообщество вынуждает нас обращаться к ним за помощью в течение последних 45 лет», — сказал министр горнодобывающей промышленности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что мир проводил всевозможные эксперименты в Афганистане за последние 45 лет, результатом которых стала «бедность афганцев и их позорное поражение».

Маулави Делавар подчеркнул, что народ Афганистана не должен ждать иностранной помощи, из средств, присвоенных зарубежными странами, а должен восстановить Афганистан своим трудом и усилиями.

Это заявление прозвучало после того, как Соединенные Штаты захватили активы Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов, а многие международные организации и учреждения предупреждают о гуманитарном кризисе в стране с наступлением холодов.