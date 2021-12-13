13 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

В социальных сетях в ответ на заявление Путина о разработке нового оружия высказали мнение, что «главенствующая роль» США и их западных союзников заканчивается.

Наталия Николаева, , 11:03 — REGNUM Информационную повестку после встречи президентов России и США, где одной из тем стала ситуация на Украине, «взорвало» заявление российского президента Владимира Путина о разработке нового вооружения и лидирующих позициях страны. Заявления президента быстро «обросли» комментариями в социальных сетях и мессенджерах: подавляющее большинство респондентов выразили поддержку тактике и стратегии страны в части вооружения, аргументируя это тем, что «надо быть готовым к любому раскладу», и напоминая, что «хочешь мира — готовься к войне». Горячие головы считают, что «хватит толерантности» — им отвечают, что «навоевались, важен мир». И именно вооружение, «как ни странно, этот мир поможет сохранить».

Военное вооружение Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе обсуждения несколько пользователей сравнили растущую боевую мощь страны с перезагрузкой и назвали «СССР 2.0». Другие выразили опасения из-за «новой гонки вооружений», третьи считают, что в нынешних условиях иначе нельзя, четвёртые надеются, что новое оружие не пригодится.

«Вооружение — это главный аргумент, который останавливает США. Они профукали возможность раздавить нас. Теперь наше время. ВВП нам послан Богом», — уверен Storm.

«Да, поэтому они и визжат, но напасть на Россию побоятся», — пишет Егор П., не уточняя, кого он имеет в виду, говоря «они».

"Всё верно, Россия должна запредельно превосходить страны Запада по всем видам вооружений и постоянно развивать новые виды», — считает Алексей П., говоря о том, что страна должна быть готова к любой ситуации.

«Так и есть. И эти разработки — только начало», — солидарен Роман.

«В Пентагоне ещё год назад расписались в бессилии против нашего гиперзвукового оружия», — пишет пользователь с ником «Патриот».

Пентагон © ИА REGNUM

"По гиперзвуковым ракетам американцам нас уже не догнать. У нас они уже на вооружении, а у них только ещё в проекте. Но благодаря их фантастической коррупции до дела навряд ли у них дойдёт», — полагает Мэри П.

«Оружие — сила. Все ведь помнят, как куча оружия помогла в Холодной войне, а потом спасла СССР», — отсылает к истории Koza.

«Можно было бы уже чуть пожошче (орфография автора. — прим.) отвечать на выпады, санкции и прочие угрозы в адрес России! Хватит толерантность проявлять», — считает сторонник жёстких мер Sinyuha, высказывая мнение, что «НАТО подкатывает к нам со всех сторон, на расстоянии автоматной очереди».

Некоторые сгоряча заявляют, что «побыстрее бы сунули зубы, так как хочется ответ дать им», и вообще «ждём в гости, ответим как мужики». Их пыл тут же остужает большинство, подчёркивая, что «навоевались, хватит, главное — сохранить мир».

Кто-то советует «русофобам быть поспокойнее», напоминая известную пословицу о том, что «русский мужик долго запрягает, но потом быстро едет», что «не остановить». Злые языки отмечают, что в дискуссиях последнее время «какой бы вопрос ни обсуждался, всё всегда сводится к одному — к конфликту между Россией и Украиной».

«Примерный паритет по боеголовкам — это хорошо. Лидерство по новым вооружениям — вообще классно! Только перспективная разработка в единственном числе никакой погоды не сыграет в случае войны. Как у России с обычными вооружениями? Хотелось бы услышать, сколько самолётов, скажем, танков, кораблей и т. д. стоит на границах России в странах — участницах НАТО и сколько у России», — рассуждает shumov.

Солдаты НАТО Daniel Cole

В продолжение темы некоторые пользователи призывают обратить внимание на обеспечение военных и состояние инфраструктуры, так как «ракеты летают, а инфраструктура оставляет желать лучшего». Другие напоминают о непростой ситуации в стране, призывая стать лидерами в мире «и по уровню жизни» людей.

«А когда отставали по вооружению? Вот по экономическим бы проектам и идеям», — комментирует Vladimir.

«А пенсионеры и ветераны чуть ли не побираются. Лидеры, да», — бросает Rus S.

«Прекрасно, что у нас есть такое оружие, которое способно остудить горячие головы за рубежом. Теперь осталось только немножко усилий для того, чтобы жизнь простого народа и пенсионеров была достойной. Чтобы люди могли жить и радоваться жизни, а не пытались выживать», — рассуждает Владимир Н.

«А где люди живут ну прям как в раю? Страну назовите», — предлагает Alexander.

«Сократите олигархов, тогда будем первыми и по уровню жизни», — предлагает Антон Н.

«К сожалению, Путин говорит одно, а чиновники в стране делают обратное. Путин говорит, что вакцинация добровольная, а чиновники сделали её принудительной. Путин говорит, нужно соблюдать права граждан. Правильно говорит ведь! Но чиновники не слушают его и нарушают права граждан», — отмечает Инна Лескова.

Пункт вакцинации Наталья Стрельцова (c) ИА REGNUM

«Без современной и хорошо вооружённой армии невозможно быть лидерами по уровню жизни», — парирует Алексей П.

«Вооружение — шикарно, но можно ещё по уровню жизни граждан тоже быть впереди?» — возвращается к теме Натали.

«Я вас уверяю, грядут в мире такие перемены, вы будете в шоке», — в ответ даёт прогноз Storm.

«Какие? Неужели третья мировая?» — просит уточнить пользователь, к которой присоединились и другие любопытные комментаторы.

«Надеюсь, до этого не дойдёт. Но главенствующая роль Запада в мировой истории заканчивается. Конец монополии США на резервную валюту, а главное — непонятное будущее самих США и Запада в целом… И молитесь Богу, что система ПВО в нашей стране — лучшая в мире», — отвечает им собеседник.

Дискуссии зачастую завершаются тем, что в нынешних условиях без вооружения не выжить. И дело не в том, чтобы «рваться с ним в бой», а чтобы возможный противник «знал, что ему дадут такой отпор, который в страшном сне не приснится».

«Без защиты не было бы России как таковой и убыль стала бы гораздо больше, как в Ираке и Сирии, например», — продолжает тему Мохаммед.

«Оружие нужно для будущего благосостояния», — отвечает критикам igu.

«Если не иметь собственной военной мощи, уровень жизни будете иметь только тот, который вам позволят иметь США и Запад! 90-е вам в помощь, ежели забыли, какой тогда у нас был уровень жизни!» — отсылает к истории Суок.

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