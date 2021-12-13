Петропавловск-Камчатский, 13 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Камчатку 13 декабря посетил стройку нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и потребовал ускорить работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки В День России на Камчатке открыли модернизированный международный пассажирский терминал в аэропорту Елизово

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В настоящее время на стройке имеется отставание от графика. По плану новый аэровокзальный комплекс должен быть сдан в ноябре 2023 года, сейчас сроки сдвинулись уже на февраль 2024 года.

«В январе 2022 года мы объявим конкурс на отделку и обустройство инженерной системы строящегося аэровокзального комплекса. Тем самым попробуем усилиться, запараллелить работы и на втором этапе догнать отставание, которое сейчас есть», — пояснил генеральный директор управляющей компании АО «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова») Евгений Чудновский.

Полпред считает, что необходимо увеличить численность персонала на стройке и ускорить работы.

«Нужно подготовить график роста численности персонала на объекте и затем его обеспечить. Не должно получиться так, чтобы не хватило людей. Нужно сделать всё возможное, чтобы ускорить работу по строительству нового аэровокзального комплекса», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, девять взлётно-посадочных полос аэропортов Якутии должны быть модернизированы до 2024 года. В 2021 году эту работу провели на четырёх ВПП, она будет продолжена.