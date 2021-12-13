Эйлат, Израиль, 13 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Участница из Индии Харназ Сандху победила в конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Мероприятие транслировалось в ночь на 13 декабря на странице конкурса в YouTube.

Дарья Драй ИА REGNUM Азиатская красота

Десять участниц прошли в финал после конкурса купальников. Затем пяти из них предстояло ответить на вопросы жюри о злободневных темах. После этого этапа участниц осталось трое, это были девушки из Индии, Парагвая и ЮАР.

Три финалистки выступили с небольшой речью. Они дали советы девушкам, которые сталкиваются с давлением в современном мире. Харназ Сандху призвала их верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных мировых событиях.

В конкурсе, который проходил в израильском Эйлате, участвовали представительницы 80 стран. Российской участницей была Ралина Арабова — «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019».

Как сообщало ИА REGNUM, для конкурса был разработан специальный механизм безопасности, необходимый в условиях пандемии коронавируса.