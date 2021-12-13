Москва, , 08:12 — REGNUM Рубль 10 декабря торговался до американской сессии в узком ценовом диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли wilhei

После выхода данных по потребительской инфляции в США рубль укрепился к доллару до 73,26 руб. Рост нефтяных котировок усиливал позиции рубля.

Завершились торги по итогам дня снижением. Пара доллар/рубль на 0,42%, до 73,37 руб., евро/рубль — на 0,58%, до 82,75 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 97,35 руб.

В ноябре потребительские цены в США росли высокими темпами с начала 1980-х годов и составили 6,8% в годовом исчислении. Данные подкрепляют ожидания, что ФРС ускорит сворачивание своей программы покупки облигаций на заседании 15 декабря.

Доллар США сдал позиции своим конкурентам, поскольку показатель совпал с ожиданиями рынки и был учтен рынком.

Сегодня, 13 декабря, в Азии нефть марки Brent стоит дороже $76 за баррель. Торги по паре доллар/рубль открылись снижением.

Инвесторы находятся в ожидании повышения ключевой ставки на заседании Банка России 17 декабря. Дополнительную поддержку рубль получит от приближающегося налогового периода. Напряжение на рынке создает распространение нового штамма «Омикрон».

Японские ученые заявили, что по данным Японии новый «Омикрон» в 4,2 раза более заразный на ранней стадии, чем «Дельта». В ближайшие дни по нему будет поступать больше информации от научного сообщества.

Внешние условия благоприятные для рубля. Продавцы попытаются опустить курс доллара до уровня 73 руб., который для них является сильным уровнем сопротивления. После него откроется опять путь к 72,50 руб.

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