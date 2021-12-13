Москва, , 08:12 — REGNUM Сергей Рябков — заместитель министра иностранных дел России заявил, что пренебрежительный подход европейских стран к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам Соединенных Штатов, разочаровывает.

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, «до хорошего не дойдет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не предоставит США и Евросоюзу никаких односторонних уступок, диалог должен вестись на принципах равноправия.

По словам дипломата, если США и их сателлиты в Европе не будут пересекать «красные линии», то «это позволит избежать дальнейшего раскручивания конфронтационной спирали».

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