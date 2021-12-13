Баку, , 08:12 — REGNUM В Азербайджане с 13 декабря разрешено возобновить работу предприятиям, оказывающим банные услуги. Об этом сообщает оперштаб комитета по борьбе с эпидемией коронавируса.

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Воспользоваться банными услугами имеют право только прошедшие курс вакцинации от COVID-19, переболевшие этой болезнью менее полугода назад, а также те, у кого медотвод от прививки. Лиц младше 18 лет эти ограничения не касаются.

Стоит отметить, что в Азербайджане с середины ноября среднее количество выявленных в сутки носителей коронавируса снизилось примерно вдвое. По данным на 12 декабря, в республике за последние сутки выявили 1117 заражений SARS-CoV-2. Выписали врачи за день 1581 человека.