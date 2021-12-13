Ташкент, , 08:11 — REGNUM С целью раннего выявления эндокринных заболеваний со следующего года следующее население старше 40 лет будет минимум раз в год проходить скрининг, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также сообщается, что будет запущен Единый электронный реестр больных эндокринными заболеваниями, а каждая медицинская бригада будет снабжена глюкометром для экспресс-тестов.

«С 1 июля следующего года беременным и кормящим женщинам, детям в возрасте от 3 до 15 лет будет бесплатно предоставляться препарат йода», — говорится в сообщении.

Кроме того, более чем 200 тысячам нуждающимся будет бесплатно предоставлен метформин для больных диабетом. Диабетики и люди в группе риска по диабету будут обучены управлению болезни.

Пресс-служба отмечает, что ранее в стране была усилена материально-техническая база 14 филиалов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии. За счет создания в этих филиалах специальных отделений количество обращений в республиканский центр уменьшилось в 2 раза, предотвращены лишние расходы около 5 тысяч граждан.