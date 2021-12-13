Оренбург, 13 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Оренбурге в ночь на 13 декабря загорелся частный жилой дом по ул. Пролетарской. Есть погибшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар

Пламя охватило двухэтажное здание. Деревянные стены и покрытия осложняли борьбу с пожаром. Пожарным удалось отстоять соседние постройки, огонь на них не перекинулся.

На ликвидацию ЧП ушло более пяти часов. В тушении задействовали 35 человек и 13 единиц техники. Во время работ пожарные обнаружили в доме трёх погибших.