Новосибирск, 13 декабря 2021, 08:11 — REGNUM Новосибирская область вышла на завершающий этап освоения бюджетных средств по обеспечению жильём детей-сирот в 2021 году. Об этом сообщает региональное правительство.

Сироты едут смотреть новое жильё
Сироты едут смотреть новое жильё

«Сегодня семь ключей от нового жилья вручили жителям Новосибирского района. Благодаря региональным мерам поддержки порядка 700 детей-сирот получат собственные квартиры», — уточнили в областной администрации.

По словам заместителя министра труда и социального развития области Ольги Потаповой, для увеличения количества приобретаемого жилья предлагаются дополнительные меры поддержки — альтернативные к уже действующим на территории региона. В текущем году бюджет на эти цели увеличен на 800 млн рублей в сравнении с 2020 годом — до 1,3 млрд рублей.