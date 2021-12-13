Новосибирск, 13 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Новосибирская область вышла на завершающий этап освоения бюджетных средств по обеспечению жильём детей-сирот в 2021 году. Об этом сообщает региональное правительство.

Сироты едут смотреть новое жильё

«Сегодня семь ключей от нового жилья вручили жителям Новосибирского района. Благодаря региональным мерам поддержки порядка 700 детей-сирот получат собственные квартиры», — уточнили в областной администрации.

По словам заместителя министра труда и социального развития области Ольги Потаповой, для увеличения количества приобретаемого жилья предлагаются дополнительные меры поддержки — альтернативные к уже действующим на территории региона. В текущем году бюджет на эти цели увеличен на 800 млн рублей в сравнении с 2020 годом — до 1,3 млрд рублей.