Хабаровск, , 08:23 — REGNUM Объединение бедных с бедными даст только умножение бедности и ничего более, так прокомментировал идею объединения Еврейской автономной области с Хабаровским краем доктор политических наук Илдус Ярулин.

Железнодорожный вокзал в Биробиджане Andshel

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«Если говорить о ситуации в ЕАО сегодня, то там впору вмешаться лично президенту, поскольку речь уже о безопасности людей. Об объединении говорят давно, в последнее время все чаще. Известный российский предприниматель Олег Дерипаска обратил недавно внимание на то, что российский Дальний Восток не является витриной России в АТР. Ну, вот даже из маленькой ЕАО не смогли сделать витрину — медицины нет, образования нет, границы с Китаем закрыты из-за пандемии — большая часть посевных площадей осталась не засеянной.

Если говорить о медицине, то ситуация «аховая» не только в ЕАО, просто там она дошла до той стадии, которая недалеко и в остальных регионах федерального округа. Губернатор Калининградской области Алиханов развернул целую программу по привлечению медиков с Дальнего Востока. Хороший хозяин — он понимает, что наши медики привыкли работать в сложнейших условиях, а там им предлагают и жилье, и прекрасные больницы, свою роль играет мягкий климат и довольно низкие цены на продукты, вообще более дешевая жизнь. Специалисты уезжают. Они и будут уезжать.

Что может предложить в качестве витрины дальневосточный блок правительства во главе с полпредом Трутневым Японии с её технологиями, Китаю с его могучей промышленностью, Южной Корее с её передовым здравоохранением? Да ладно, оставим в покое азиатских «тигров». Рядом два региона — Бурятия и Монголия. Одинаковые климатические условия, исторически сложившийся сельскохозяйственный уклад. В Монголии по итогам 2020 года насчитали 67 млн голов скота, в Бурятии — не набралось и 650 тысяч.

О чем говорить? О возвращении ЕАО в состав Хабаровского края? Бурятию объединить с Забайкальем? Объединение бедных с бедными даст только умножение бедности и ничего более. ЕАО сегодня — это любой дальневосточный регион завтра — послезавтра. Нужны системные решения», — цитирует политолога Ярулина телеграм-канал «Маньчжоу-го».

Как сообщало ИА REGNUM, из самостоятельности Еврейской автономии ничего хорошего не вышло, регион не может решать многие свои проблемы. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.