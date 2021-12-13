Хабаровск, 13 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Объединение бедных с бедными даст только умножение бедности и ничего более, так прокомментировал идею объединения Еврейской автономной области с Хабаровским краем доктор политических наук Илдус Ярулин.

Andshel Железнодорожный вокзал в Биробиджане

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«Если говорить о ситуации в ЕАО сегодня, то там впору вмешаться лично президенту, поскольку речь уже о безопасности людей. Об объединении говорят давно, в последнее время всё чаще. Известный российский предприниматель Олег Дерипаска обратил недавно внимание на то, что российский Дальний Восток не является витриной России в АТР. Ну, вот даже из маленькой ЕАО не смогли сделать витрину — медицины нет, образования нет, границы с Китаем закрыты из-за пандемии — большая часть посевных площадей осталась не засеянной.

Если говорить о медицине, то ситуация «аховая» не только в ЕАО, просто там она дошла до той стадии, которая недалеко и в остальных регионах федерального округа. Губернатор Калининградской области Алиханов развернул целую программу по привлечению медиков с Дальнего Востока. Хороший хозяин — он понимает, что наши медики привыкли работать в сложнейших условиях, а там им предлагают и жилье, и прекрасные больницы, свою роль играет мягкий климат и довольно низкие цены на продукты, вообще более дешевая жизнь. Специалисты уезжают. Они и будут уезжать.

Что может предложить в качестве витрины дальневосточный блок правительства во главе с полпредом Трутневым Японии с её технологиями, Китаю с его могучей промышленностью, Южной Корее с её передовым здравоохранением? Да ладно, оставим в покое азиатских «тигров». Рядом два региона — Бурятия и Монголия. Одинаковые климатические условия, исторически сложившийся сельскохозяйственный уклад. В Монголии по итогам 2020 года насчитали 67 млн голов скота, в Бурятии — не набралось и 650 тысяч.

О чём говорить? О возвращении ЕАО в состав Хабаровского края? Бурятию объединить с Забайкальем? Объединение бедных с бедными даст только умножение бедности, и ничего более. ЕАО сегодня — это любой дальневосточный регион завтра-послезавтра. Нужны системные решения», — цитирует политолога Ярулина ИА Vostok.Today.

Как сообщало ИА REGNUM, из самостоятельности Еврейской автономии ничего хорошего не вышло, регион не может решать многие свои проблемы. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.