Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:07 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 13 декабря, случился подземный толчок магнитудой 3.

Землетрясение Zeml.info

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, его эпицентр находился между Тайшетом и Нижнеудинском (в 80 км к юго-юго-востоку от Тайшета).

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение с эпицентром в Нижнеудинском районе Иркутской области (близ границы с Тувой) отмечалось также 19 сентября 2021 года. Это было четвёртое за сентябрь сейсмическое событие, его интенсивность составила 4,9 балла.

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