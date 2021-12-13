Биробиджан, , 08:18 — REGNUM Уровень заболеваемости коронавирусом прекратится тогда, когда 96% населения будет иметь антитела. Такое мнение высказал врач-инфекционист из Еврейской автономии Владимир Дорофеев, сообщил 13 декабря телеграм-канал «Новости ЕАО».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что достижение коллективного иммунитета в 80% вакцинированных жителей поможет остановить пандемию. Врач-инфекционист также предупредил о тяжелых последствиях перенесенного заболевания и очень серьёзном прогнозе для непривитых.

Владимир Дорофеев имеет большой опыт работы в системе здравоохранения и сейчас преподаёт дисциплину «Инфекционные болезни» в Биробиджанском медицинском колледже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области COVID-19 стали чаще болеть несовершеннолетние и вакцинированные. Рост уровня заболеваемости составил 2,4%, доля заразившихся вакцинированных выросла до 7,6%.