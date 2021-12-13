Абакан, 13 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В горах Республики Хакасия сохраняется лавинная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Hans Лавина

По данным ведомства, лавиноопасная обстановка складывается в горных районах республики на протяжении всей зимы. В связи с этим жителей и гостей республики, туристов просят соблюдать требования безопасности.

Одними из наиболее опасных в Хакасии считаются места в районе посёлка Приисковый (Орджоникидзевский район).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сохраняется гололедица.

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