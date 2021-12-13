13 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Может ли бутылка водки оскорбить национальное достоинство и ценности целого этноса? Эту тему с начала декабря широко обсуждают на Ямале и в Югре. Как выясняется, возможно всё, если на «злодёйке» красуется определённая наклейка.

Елена Миронова, , 15:25 — REGNUM Может ли бутылка водки оскорбить национальное достоинство и ценности целого этноса? Эту тему с начала декабря широко обсуждают на Ямале и в Югре. Как выясняется, возможно всё, если на «злодёйке» красуется определённая наклейка.

Водка Иван Шилов © ИА REGNUM

Общественная организация «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» из Салехарда обратилась с открытым письмом к акционерному обществу «Московский завод «Кристалл» и к торговой сети «Красное и белое» с требованием прекратить использование слова «Ханты» и национального орнамента в названии водки.

«Мы, представители народа ханты, тщательно оберегаем свою исконную культуру, традицию и обычаи в заботе о подрастающем поколении, популяризируем здоровый образ жизни и считаем недопустимым распространение продукции с использованием слова «Ханты» в наименовании алкогольного напитка, который носит оскорбительный подтекст для народа ханты и формирует негативное представление и отношение к народу. Использование на этикетке национальных орнаментов недопустимо, так как для народа они несут сакральный характер. Использование национальных орнаментов на этикетке наносит оскорбление представителям народа ханты», — говорится в обращении.

Отмечается, что национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» возмущена действиями завода — изготовителя водки и торговой организации, распространяющей оскорбительную продукцию, и расценивают указание в наименовании продукции слова «ханты» как «унижение национального достоинства».

В сообществе «Пулнгават» в социальной сети «ВКонтакте» представители народа ханты сетуют, что сперва их лишили корней, убрав графу национальной принадлежности в паспорте, а сейчас «целая нация выставлена на продажу».

Коренные народы севера Admhmao.ru

Отношение к алкогольным напиткам среди ханты резко отрицательное, ибо множество бед принесла «огненная вода», которую завезли на северные просторы первопроходцы. Против пагубного влияния спиртных напитков на аборигенов Крайнего Севера практически бессильны и отвары, и шаманы, и традиционная медицина. Это тема для отдельного разговора со специалистами.

О том, что национальные чувства — материя тонкая и слово «ханты» переводится как «человек», а не горе-водка, напомнила в своём Instagram-аккаунте Инесса Яунгад-Макарова из департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.

Родственники и близкие чиновницы проживают в родовом селе Овгорт в Шурышкарском районе ЯНАО.

«Как гром среди ясного неба. Папа отправляет фотографию из магазина. Водка под названием «Ханты». Что это? Неумелый маркетинговый ход? Насмешка над народом? Кто-то скажет: «А что такого». Если вы из этого числа людей, объясняю. Это больно», — с горечью отметила Яунгад-Макарова.

Она поделилась горькими воспоминаниями детства, когда ей доводилось слышать оскорбления по национальному признаку.

«Благодаря родителям, постоянным поездкам в Овгорт, родной Сынский край, рассказам о наших предках, изучению истории своего рода — я полюбила свой народ, его культуру, традиции и всё, что с ним связано. И так хочется сохранить это. Потому что теперь уже стыдно мне перед прапрадедами за то, что в наше время всё забывается. А теперь и нашим самоназванием «ханты» называют водку, которая, увы, погубила и так большое количество нашего народа», — добавляет Яунгад-Макарова.

Она считает, «если сообщество коренных народов Севера проигнорирует это, то со временем этот производитель выпустит серию водки под названиями «Ненец». «Манси», «Чукча», «Селькупка» и так далее».

«Водка останется, а народы исчезнут», — переживает сотрудница департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.

Её поддержали подписчики. В ходе обсуждения вспомнилась притча, как при разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Иосиф Сталин иронически спросил: «Ну и почём у нас будет Родина?» И после его тонкого намёка название было изменено.

«Смотрю на это… и просто меня пробирает дрожь… Чей-то неумелый чёрный пиар, желание набить свои карманы за счет целых этносов… и на этом фоне слова наших властей о гордости за наши маленькие-великие народы, слова о ценности сохранения наших культур, на крышке этого пойла священные знаки наших родов», — поддерживает в комментариях Яунгад-Макарову elena_rebas.

«Не думаю что, в названии был какой-то умысел, учитывая что она реализуется по всей России. Скорее всего, название придумано, чтобы вызвать интерес к продукту. Возможно, они и не думали, что оскорбят целый народ. Но незнание не освобождает их от ответственности», — заметала yuriysubbota.

Не остался в стороне и департамент по делам коренных народов ЯНАО, где также отметили, что, к сожалению, «компания-производитель при продвижении бренда не учла, что это название целого народа и может затронуть нравственные и этические нормы и чувства представителей народа ханты».

Депутат Иван Вершинин, который представляет интересы ямальцев в Тюменской областной думе во фракции ЛДПР, тоже считает водку с названием «Ханты» «вопиющим неуважением к представителям коренных народов Севера».

Депутат Иван Вершинин duma72.ru

«Нельзя так необдуманно относиться к чувствам целой этнической группы. Я как депутат неоднократно выступал с антиалкогольными инициативами и вообще против подобных глупых маркетинговых приёмов, а уж называть спиртное именем целого народа — полнейшая глупость и неуважение! Обязательно направлю депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку таким действиям горе-производителей и проверить, нет ли в их действиях состава оскорбления по национальному признаку», — отметил парламентарий.

Что касается производителя пресловутой водки, то руководство АО «Московский завод «Кристалл» заявило, что не является владельцем торгового знака «Ханты».

«Мы глубоко уважаем культуру, обычаи и традиции всех народов и народностей, населяющих Россию, и не намеревались выпуском водки «Ханты» оскорбить национальные чувства представителей именно этого КМНС», — ответили на заводе представителям общественности, вступившимся за малый северный народ.

Согласно открытым данным «РБК Компании», «торговая марка «Ханты» с идентификационным номером 642 195 зарегистрирована 18 января 2018 года и опубликована 18 января 2018 года. Заявка на регистрацию была подана 12 апреля 2017 года. Исключительное право на «Ханты» действует до 28 сентября 2021 года». Правообладателем являются «Объёдинённые Пензенские водочные заводы». Адрес для переписки: 440 000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская/ Максима Горького, д. 56/34, Литера А, этаж 3, пом. 39−41.

Любопытно, что «Объёдинённым Пензенским водочным заводам» принадлежат такие торговые знаки алкогольной продукции, как «Вечерняя Пенза», «Салолейский родник», «Русская борзая» и другие.

Вероятно, поэтому не обошлось в сети без дискуссии и упрёков противников водки с логотипом «Ханты» в ложном патриотизме. Ведь выпускает же водку с названием «Бульбаш» завод с одноимённым названием в Белоруссии. Но если назвать белоруса бульбашом, то реакция наверняка будет неоднозначной.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока сенатор Григорий Ледков заявил, что «называть спиртное по названию народа считает недопустимым».

Алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как этические нормы соблюсти в юридическом плане, «Российской газете» пояснила начальник центра интеллектуальной собственности Уральской Торгово-промышленной палаты Татьяна Бабайлова.

«Гражданский кодекс РФ предусматривает отказ в регистрации в случае, если товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Экспертам отвечать на вопрос, имеется ли таковое», — прокомментировала ситуацию специалист.

На данный момент Ассоциация коренных малочисленных народов Севера обратилась к производителю водки и в Торгово-промышленную палату РФ, а также в федеральное агентство по делам национальностей с просьбой ликвидировать торговый знак «Ханты» в названии водки.