Ульяновск, 13 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают похищать металлические изделия со строительных площадок. На этот раз украли десять траверсов, сообщает УМВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арматура монолитной конструкции

Кража произошла в Ленинском районе Ульяновска, в отделение полиции которой обратился представитель частной компании, занимающейся строительством зданий и инженерных коммуникаций. Предварительно установлено, что 10 декабря строители устанавливали металлические конструкции, которые заливали бетоном. Приехав на стройку 11 декабря, рабочие обнаружили пропажу десяти траверсов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, полиция установила машину, на которой предположительно вывозилось похищенное. Автовладельцем оказался ранее судимый и безработный ульяновец.

Правоохранители сообщают, что подозреваемый дал признательные показания. По его словам, которые приводят в ведомстве, он случайно проходил мимо строительной площадки и, дождавшись окончания рабочего дня, вытащил арматуру из незастывшего фундамента. Похищенное, как считают в УМВД, было сдано в пункт приёма металлолома.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Заволжском районе Ульяновска на одной из строительных площадок срезали кабель с автокранов, который сдали в пункт приёма цветного металла.

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