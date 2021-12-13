Канберра, 13 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. 13 декабря Австралия и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере на 1 миллиард долларов. Это произошло в ходе приезда президента республики президента Мун Чжэ Ина в Канберру, передает телеканал Nine News.

Южная Корея

Согласно контракту, корейская оборонная компания Hanwha поставит в Австралию 30 самоходных гаубичных артиллерийских орудий, 15 машин снабжения и различные радиолокационные установки

Говоря о 60-летии установления дипломатических отношений между Австралией и Южной Кореей, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что связи между двумя странами крепкие.

«Контракт с Hanwha демонстрирует ценность промышленного сотрудничества для поддержки наших стран в решении общих проблем безопасности», — заявил Моррисон в ходе совместной пресс-конференции.