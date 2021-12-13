Кызыл, , 07:58 — REGNUM В Туве за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, что составило минимум суточного прироста за последние полгода. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, за последнюю неделю зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом со снижением на 14,7% по отношению к предыдущему периоду — с регистрацией 48 случаев в сутки в среднем.

Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составило 15,5%.