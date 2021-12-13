Кызыл, 13 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Туве за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, что составило минимум суточного прироста за последние полгода. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По официальным данным, за последнюю неделю зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом со снижением на 14,7% по отношению к предыдущему периоду — с регистрацией 48 случаев в сутки в среднем.

Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составило 15,5%.