Кызыл, , 07:51 — REGNUM В Туве свободный коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день составляет 33,8% из 390 коек. Об этом сообщил минздрав республики.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.tatarstan.ru

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Уточняется, что в лабораториях министерства здравоохранения проведено ПЦР исследований — 620.

При этом в Туве от коронавируса вакцинировано первым компонентом 154 623 человек, в том числе однокомпонентным «Спутник-лайт» — 47 321. Полный курс вакцинации прошли 94 860 человек.

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