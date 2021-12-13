Уфа, 13 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Проверку после пожара в резервуаре с мазутом на ООО «Пилот» в Туймазинском районе организовала прокуратура Башкирии. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пресс-служба администрации ЛО В Ленобласти тушили резервуары с мазутом бывшего завода «Стекольный»

По предварительной информации, в вечернее время 11 декабря 2021 года работники фирмы сливали мазут из железнодорожной цистерны в подземный резервуар для последующей перекачки в хранилище.

«В процессе деятельности произошёл хлопок и воспламенение нефтепродукта, разрушено неэксплуатируемое кирпичное здание площадью 12 кв м», — сообщает пресс-служба.

Сейчас спасатели локализовали пожар. К счастью никто не пострадал и не погиб.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению законодательства о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

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