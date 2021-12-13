Абакан, , 07:45 — REGNUM Ещё семь пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Жертвами COVID-19 стали две женщины (73 года, 85 лет) и пятеро мужчин (47 лет, 58 лет, 67 лет, 73 года, 76 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1390 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 142 носителя коронавируса, выздоровели 107 человек.

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