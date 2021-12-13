Хабаровск, , 07:54 — REGNUM Ещё девять новых автомобилей пополнят парк пожарной техники в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Пожарные края получат восемь современных высокопроходимых автоцистерн, а также автолестницу для работы в высотных зданиях. Это уже третья партия автоцистерн, закупленная на федеральную субсидию, предоставленную Хабаровскому краю после обращения губернатора Михаила Дегтярева.

Всего в этом году автопарк пожарных обновится сразу на 20 единиц техники. После прохождения регистрации автомобили распределят в город Вяземский, поселки Переяславка, Циммермановка, Де-Кастри, Березовый, Солнечный, а также в села Воронежское, Матвеевка и Аян. До конца декабря все они будут введены в боевой расчет.

Закупки техники продолжатся и в следующем году — до полного обновления автопарка службы.

Как сообщало ИА REGNUM, материальный резерв Хабаровского края до конца года пополнится новой техникой на сумму свыше 80 млн рублей — регион получит два катера, шесть автоцистерн и два высокопроходимых автомобиля.