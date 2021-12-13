Чита, , 07:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 078 (+908 за выходные, 11−12 декабря).

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Вместе с тем 78 761 пациент (+802 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2032 человека (+20 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 166 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за сутки), 49 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-13 за сутки).

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