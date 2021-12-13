Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области за девять месяцев 2021 года 9763 кузбассовца приняты на вновь созданные рабочие места в организации, не затрагивая сферу малого предпринимательства. Это почти в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (6364 человек). Такие цифры приводит Кемеровостат.

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Региональный орган статистики уточняет, что в сфере строительства на новые рабочие места приняты 1329 специалистов (почти в шесть раз больше, чем в 2020 году), в учреждения культуры и спорта трудоустроено 1313 жителей региона (почти в два раза больше, чем в соответствующий период 2020 года).

Отмечается, что в число лидеров по созданию новых рабочих мест вошли учреждения образования — на работу в школы и детские сады приняты почти 1,5 тысячи кузбассовцев (в 2020 году — 1276 человек).

На сегодняшний день на учёте в центрах занятости населения состоят 12,7 тысячи кузбассовцев. В базе заявлено более 44 тысяч вакансий.