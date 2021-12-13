Уфа, , 08:32 — REGNUM Мужчина получил ожоги в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Сообщается, что спасатели Краснокамского района получили информацию, что в деревне Старая Мушта загорелся жилой дом размером 7×9 метров и баня размером 7×5 метров.

Спасатели оперативно справились с огнем.

«К сожалению, в результате пожара мужчина, 1969 г.р., по информации врачей получил термический ожог лица, обеих рук, спины, обеих голеней, ягодиц II, III степени, (50%), доставлен в реанимационное отделение ЦГБ г. Нефтекамск, состояние тяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Уфы осудили после гибели трех человек в результате пожара в квартире.