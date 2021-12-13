Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В посёлке Мирный Чердаклинского района вновь начала работу птицефабрика «Ульяновская». Новое производство осмотрел глава губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

На птицефабрике в Ульяновской области Ulgov.ru

При посещении предприятия глава региона напомнил, что у данной птицефабрики «сложная судьба», последние семь лет оно находилось «в полной разрухе».

«Этой весной, когда корпуса только готовились принять первых цыплят, я встречался с новым инвестором для обсуждения дальнейших планов по возрождению предприятия. Сегодня благодаря серьёзным инвестиционным вложениям и грамотному управлению птицефабрика «Ульяновская» вновь ожила», — сказал Алексей Русских.

Губернатор подчеркнул, что предприятию готовы и «дальше оказывать поддержку», так как на фабрике выплачивают «достойную заработную плату» и обеспечивают рабочими местами местных жителей.

По словам директора «КФХ «Возрождение» Вадима Мартынова, в настоящее время смонтирован инкубатор с единовременной закладкой 540 тыс. яиц, двух цехов родительского поголовья, 18 цехов промышленного поголовья, морозильные камеры проведена замена инженерных сетей.

Напомним, в 2020 году правительство Ульяновской области и общество с ограниченной ответственностью «КФХ Возрождение» договорились о реконструкции имущественного комплекса птицефабрики. Проект реализуется в два этапа: на первом этапе запланирован запуск 18 птицеводческих цехов численностью 540 тыс. голов птицы, на втором — 32 цехов и численностью 1,06 млн голов.

Предполагается создание 300 рабочих мест при средней зарплате в 40 тыс. рублей. Планируется ежегодно производить 16 тыс. тонн мяса птицы и 16 млн штук яиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявляли, что в Мелекесском районе Ульяновской области реконструируют и модернизируют птицефабрику «Симбирск Бройлер». Планировалась создать около 100 рабочих мест, реконструировать 29 корпусов.