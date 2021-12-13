Абакан, , 07:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 142 случая заражения коронавирусом, выздоровели 107 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В городе Абакане за сутки выявили 49 носителей коронавируса, в Черногорске — 24, в Саяногорске — 19, в Сорске — четыре, в Абазе — два.

Всего с начала 2021 года в Хакасии выявлен 34 181 случай COVID-19.

Напомним, 12 декабря в республике был подтверждён 141 случай заражения.

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