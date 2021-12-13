Кемерово, 13 декабря, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Представители Кемеровской области стали победителями и призёрами чемпионата мира, молодёжного чемпионата мира (до 23 лет) и первенства мира по тайскому боксу, которые прошли в Таиланде. Об этом сообщает региональное правительство.

Тайский бокс

«Так, чемпионами мира стали кемеровчанин Асланбек Зикрьеев и Гаджи Меджидов. Серебряную медаль завоевал Александр Абрамов. Бронзовым призером молодёжного чемпионата мира стал Андрей Елисеев. В первенстве мира среди юниоров лучшим стал Никита Бесфамильный», — уточнили в областной администрации.

По итогам соревнований спортивная сборная России по тайскому боксу заняла первое общекомандное место. Всего в соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов из более чем 120 стран мира.