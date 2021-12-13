Хабаровск, 13 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Хабаровске заработал центр профессиональных компетенций в школе-интернате №5, реализующей адаптированные общеобразовательные программы. Оборудование на сумму более 7 млн рублей учреждение получило в рамках национального проекта «Образование». В интернате обучается 350 детей с интеллектуальными нарушениями. Планируется, что занятия по нескольким трудовым профилям смогут также посещать дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из других школ города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Honza Soukup Ребёнок-инвалид

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«В нашей школе всегда уделялось большое внимание формированию у детей трудовых навыков, которые позволяют им поступать в техникумы и колледжи, получать профессии и быть востребованными на рынке труда. Благодаря участию в нацпроекте «Образование» мы открыли новые направления подготовки, которые уже пользуются у ребят популярностью. Оснащены специализированной техникой кабинеты адаптивной физкультуры и изобразительного искусства», — рассказала директор школы-интерната №5 Светлана Налескина.

К уже существующим профилям «Столярное дело», «Гончарное дело», «Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело» с 1 сентября добавились новые — «Клининг», «Ситифермерство» и «Шиномонтаж». Для мастерских закуплены машины для мытья окон, сухой и влажной чистки ковров, профессиональные шиномонтажные станки, интерактивное оборудование, учебные пособия, мебель, бытовая техника.

Отмечается, что по нацпроекту за два года центры профессиональных компетенций для детей с особенностями здоровья открыты на базе уже четырех коррекционных учреждений края. Учреждения оснащены на общую сумму около 30 млн рублей. До конца 2024 года оборудованием оснастят еще девять коррекционных учреждений. На эти цели будет выделено более 71 млн рублей.

Опрос, проведенный экспертами проекта ОНФ «Равные возможности — детям», показал, что четверо из десяти родителей сталкиваются с трудностями при устройстве ребенка с ОВЗ или инвалидностью в детский сад или школу. В исследовании приняли участие 1,2 тыс. родителей из 75 регионов.

«С каждым годом в России появляется все больше детей с особыми образовательными потребностями. Задача государства — создать для них возможность обучения и социализации. Основной проблемой по-прежнему остается отсутствие профильных специалистов — логопедов, психологов, дефектологов. Каждый третий родитель хотел, чтобы ребенок получал инклюзивное образование, обучался по своим возможностям и желаниям. Несмотря на все трудности, половина опрошенных родителей надеются, что в будущем у их детей появится возможность заниматься с индивидуальным тьютором, четверо из десяти рассчитывают, что дети смогут посещать инклюзивные лагеря, а также получать инклюзивное образование интеллектуального характера. Треть родителей хотят видеть специальные оборудованные места для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, трое из десяти хотели бы иметь возможность самим выбирать предметы для своего ребенка. На решение этих задач сегодня работает и государство, и общественность», — отметила координатор проекта «Равные возможности — детям» Любовь Духанина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке для школы №2, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, по нацпроекту «Образование» приобрели современное интерактивное оборудование.