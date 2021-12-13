Якутск, , 07:36 — REGNUM За сутки в Якутии выявили ещё 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 заболевших — дети. Количество пациентов в тяжёлом состоянии уменьшается, сообщила 13 декабря на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В процентном соотношении количество заболевших детей в течение двух последних недель остаётся достаточно высоким. Хотелось бы обратить внимание на ответственность родителей за здоровье детей и на необходимость соблюдения требований, которые установлены органами государственной власти и местного самоуправления во время режима повышенной готовности», — отметила Ольга Балабкина.

По её словам 173 из 180 взрослых заболевших не были привиты. В ковидных госпиталях республики находятся 1138 человек, из них 92 — в тяжёлом состоянии и 13 — в реанимации.

Уровень вакцинации не достиг еще 65% в Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 240 тонн жидкого медицинского кислорода привезли в Якутию из Хабаровска по реке, которая уже покрылась льдом. Доставка осуществлялась с помощью ледокола «Капитан Бородкин».