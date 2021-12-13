Уфа, , 08:33 — REGNUM Проверку после обращения обманутых дольщиков из Башкирии поручил провести председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба этого ведомства.

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В своем обращении, которое было опубликовано в интернете, обманутые дольщики ЖК «Цветы Башкирии» в г. Уфе сообщили, что ждут сдачи жилья порядка семи лет. Граждане попросили обратить внимание на эту проблему. В настоящее время строительство домов приостановлено, а застройщика признали банкротом.

«Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют направить на решение проблем обманутых дольщиков около девяти млрд рублей.