Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Телеканал Adult Swim назвал дату возобновления показов сатирического анимационного сериала для взрослых «Футурама». Публикация была размещена 13 декабря на Twitter-странице компании.

Фрай, Бендер и другие герои Кадр из сериала «Футурама»

Самую первую серию шоу «Космический пилот 3000», которая вышла в эфир 28 марта 1999 года, зрители Adult Swim увидят 27 декабря 2021 года. Отметим, что на этом канале «Футурама» последний раз транслировалась в рамках программного блока в 2007 году.

https://twitter.com/swimpedia/status/1470183643893190656

Напомним, финальный эпизод седьмого сезона «Футурамы» вышел на Comedy Central 4 сентября 2013 года. Канал решил не продлевать шоу на восьмой сезон, хотя создатель сериала Мэтт Грёнинг и продюсер Дэвид Экс Коэн изначально планировали снимать продолжение.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»