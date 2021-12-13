Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Телеканал Adult Swim назвал дату возобновления показов сатирического анимационного сериала для взрослых «Футурама». Публикация была размещена 13 декабря на Twitter-странице компании.

Кадр из сериала «Футурама» Фрай, Бендер и другие герои

Самую первую серию шоу «Космический пилот 3000», которая вышла в эфир 28 марта 1999 года, зрители Adult Swim увидят 27 декабря 2021 года. Отметим, что на этом канале «Футурама» последний раз транслировалась в рамках программного блока в 2007 году.

https://twitter.com/swimpedia/status/1470183643893190656

Напомним, финальный эпизод седьмого сезона «Футурамы» вышел на Comedy Central 4 сентября 2013 года. Канал решил не продлевать шоу на восьмой сезон, хотя создатель сериала Мэтт Грёнинг и продюсер Дэвид СэмюэлКоэн изначально планировали снимать продолжение.