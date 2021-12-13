Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновской области последние несколько дней количество вновь выявляемых случаев заражения снижается на один случай. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, 12 декабря в регионе лабораторно выявлено 303 носителя коронавируса. Ранее четверо суток выявлялись по 304 — 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего в Ульяновской области сделан 1 534 131 тест на наличие инфекции. Число контактных лиц, которые остаются под наблюдением, за последние сутки сократилось с 16 821 до 15 760 человек.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 115 307 случаев заражения коронавирусом, из них вылечились 110 237 человек, умерли 3536 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе прививку от ковида сделали 594 392 человека (по данным на 10 декабря), в том числе завершили вакцинацию 538 063 жителя. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 61,7%.