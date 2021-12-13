Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 11 декабря состоялась торжественная церемония пуска газа на газораспределительный пункт — межсистемную перемычку от ГРС «Южная» к газопроводу «Восточный», в которой принял участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

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Строительство газопровода длиной 18 км велось в несколько этапов. Таким образом, трубопровод удалось закольцевать вокруг Южно-Сахалинска, что позволит дополнительно подключить к газу почти 5 тыс. домов.

«Сахалинская область богата ресурсами, поэтому будет справедливо, если жители региона получат доступ к газу. Это создаст условия для ввода новых рабочих мест, развития производств. Мы видим, что здесь выполняется программа газификации, реализуется соответствующее поручение президента», — отметил Александр Новак.

Полностью завершить газификацию Сахалина планируют до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки на Сахалин 11 декабря заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал идею строительства в островном регионе собственного завода по производству топлива.