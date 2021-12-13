Москва, , 07:23 — REGNUM * * *

Медаль Российской империи «За взятие приступом Варшавы». 1831

Конференция памяти Нины Киняпиной. День второй.

11 декабря в Государственном историческом музее состоялись третья и четвертая сессии научной конференции памяти заслуженного профессора МГУ Нины Киняпиной. В ходе этих сессий прозвучали доклады, посвященные проблемам стратегии и экономики, идеологии и политики Российской империи.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Ирина Ружицкая в своем докладе оценила состояние российской экономики перед крестьянской реформой 1861 года.

Она подчеркнула, что в правление Николая I предпринимались усилия к развитию российской промышленности, и были созданы такие отрасли, как машиностроительная, свеклосахарная, существенно модернизирована бумагопрядильная отрасль, которая к концу 1860-х годов была полностью механизирована. Строительство железных дорог представляло особой интерес для самого Николая I.

В целом, по оценке Ружицкой, под влиянием государственной политики удельный вес промышленности в российской экономике увеличивался. Вместе с тем историк признала, что логика экономического развития требовала решения крестьянского вопроса и других перемен в социальном укладе, сдерживавшем развитие.

Далее с докладом выступил аспирант исторического факультета МГУ Сергей Чекмарев, обратившийся к теме англо-русского соперничества в конце XIX века в контексте теории морской силы американского военного теоретика и историка контр-адмирала Альфреда Мэхена.

Свой доклад Чекмарев начал с тезиса о том, что морская блокада во время Крымской войны не дала Британии ожидаемого эффекта, а уничтожить русский флот в решающем сражении не получилось из-за того, что он укрылся в укрепленных гаванях. И в конечном итоге исход Крымской войны решался сражениями на суше. С другой стороны, в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов именно британская эскадра вынудила российское командование отказаться от наступления на Константинополь.

Возможность проникновения в Черное море чужих флотов беспокоила власти России, и оптимальным путем решения этой проблемы виделось превращение Черного моря в русское озеро.

От военно-политических перипетий Черноморского узла произошел переход к вопросам политики Российской империи на Дальнем Востоке. Кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ Олег Айрапетов выступил с докладом на тему концепции Сергея Витте по распространению влияния на Маньчжурию и Китай посредством прокладывания железных дорог.

Айрапетов подчеркнул, что с идеей «Penetration pacifique» (мирного проникновения) Витте рассчитывал подчинить российскому влиянию именно весь Китай с его богатствами. Однако в конечном итоге даже после строительства Транссиба и КВЖД российский экспорт в Китай уступал импорту из этой страны, причем в денежном выражении уступал на порядки.

Кандидат исторических наук, Институт славяноведения РАН Василий Каширин в своем докладе обратился к временам более давним, чем те, о которых рассказывали большинство участников конференции — Русско-турецкой войне 1768−1774 годов. По мнению Каширина, данная война остается недостаточно освещенной в отечественной историографии, хотя ее история содержит ряд важных проблем.

Каширин отметил, что активное вмешательство Екатерины II в польский внутриполитический кризис сковало Русскую Армию и обеспечила туркам инициативу на первом этапе войны. В целом же при том, что именно в Русско-турецкой войне 1768−1774 годов явно обозначилось стадиальное, качественное превосходство устроенной на европейский манер Русской Армии над войсками Османской империи, что обеспечивало тактические победы, российская стратегия в этом конфликте, по мнению историка, вызывает большие вопросы.

В частности, совершенно отсутствовала какая бы то ни было стратегическая линия в отношении Валахии и Молдавии — российские власти не могли определиться, что с ними делать, а граф Никита Панин даже предлагал передать Молдавию Речи Посполитой. Вместе с тем, именно в ходе Русско-турецкой войны Россия получила опыт пребывания в Дунайских княжествах.

Также Каширин высказал мнение, что именно с войны 1768−1774 годов для России обозначился Восточный вопрос.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИРИ РАН Владислав Гросул представил доклад о российской политической эмиграции после Крымской войны.

Гросул озвучил тезис, что до середины XIX века русская эмиграция в Европе была немногочисленной и как политический фактор в общем-то не существовала, а стала таковым лишь после присоединения к ней Николая Огарева, который вместе со своим покинувшим Россию ранее товарищем Александром Герценом возглавил Вольную русскую типографию.

Историк также обратил внимание, что русская эмиграция не представляла собой монолитную силу, и по многим вопросам в ней существовали разные позиции. Так, некоторые из российских эмигрантов выступали против реформ в России.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Любовь Мельникова затронула тему взаимодействия министерства иностранных дел Российской империи и Святейшего синода в условиях греко-болгарского церковного раскола, начавшегося в 60-е годы XIX века.

Греко-болгарский церковный конфликт стал одной из важнейших проблем, поскольку Русская церковь поддерживала тесные отношения с восточными патриархатами, актуальность которого усилилась Русско-турецкой войной 1877−1878 годов. И в общем как МИД, так и Синод были заинтересованы в сохранении единства православия. При этом обвинение болгар в этнофилетизме (предпочтении национальных интересов общецерковным) Синод отвергал.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Елена Кострикова затронула тему усилий российской дипломатии по консолидации славянских государств Балкан накануне Первой мировой войны.

Она отметила, что к началу XX века противоречия между балканскими странами сделали поддержание status quo в регионе особенно сложным, даже несмотря на то, что многие представители славянских народов высказывали опасения относительно угрозы германизма.

В самой России к этому времени набрали вес либеральные неослависты, ратовавшие за объединение всех народов России и культурное единение славян в борьбе с германизмом. И хотя приверженцы старого славянофильства не исчезли, в условиях того же Боснийского кризиса ставка делалась именно на неославистов.

По мнению Костриковой, сохранение Балканского союза отсрочило бы начало Первой мировой войны и обеспечило бы России более благоприятные условия для вступления в нее.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Всеволод Воронин рассмотрел причины, цели и итоги войн России в эпоху «Великих реформ» Александра II.

Воронин начал свое выступление с тезиса, что реформы были бы проведены, даже если бы Крымской войны не случилось. По мнению историка, во многом Александр II шел на заключение мира именно для того, чтобы провести преобразования, хотя поражение в войне воспринимал как крушение привычного мира.

Также Воронин заметил, что как нельзя кстати пришлось окончание Кавказской войны, опыт которой имел большое значение для Александра II — и неслучайно он поставил военным министром именно воевавшего на Кавказе графа Дмитрия Милютина.

Польское восстание 1863−1864 годов историк оценил как экзамен для России на прочность реформ, и его усмирение — показателем того, что империя этот экзамен выдержала. Отдельно он обратил внимание на укрепление в то время отношений России с США, переживавшими Гражданскую войну.

В свою очередь, в кампаниях Русской Армии в Средней Азии, по мнению Воронина, отразилась противоречивость российской политики 1860−1870-х годов на этом направлении.

В Русско-турецкой войне 1877−1878 годов Воронин увидел помимо реванша за Крымскую войну также предвестие тяжелого кризиса самодержавия, поскольку быстро завершить войну не удалось, а угроза вмешательства Великобритании удержала русские войска от похода на Константинополь. В результате русское общество пережило разочарование и крах патриотических ожиданий.

Кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров предложил оценить величину русского политического класса начала XX века по тиражам политической литературы. Политическим классом Колеров назвал страту, которая формулирует слова и концепции, оформляемые бюрократией в государственные проекты.

Колеров подчеркнул, что неотъемлемая реалия государственной службы — хаос борьбы противодействующих воль. А чиновник, даже самый честный, неподкупный и благородный, все время ищет, где списать постановочную часть, аргументы, формулировки. И именно этим определяется роль политического класса — тех, кто обеспечивает чиновника источниками для «списывания».

Основной школой формулирования идей Колеров назвал неслужащую интеллигенцию. Ее внесословность, как и внесословность бюрократии, позволяла просвещенному самодержавию проводить государственные интересы даже наперекор сословиям.

Как раз политическая литература и периодика, особенно политические журналы, представляют особый интерес для бюрократии в поисках формулировок. И в начале XX столетия, отмечает Колеров, те политические журналы, в которых идеи были сформулированы сложно, ныне считающиеся великими и входящие в учебники, имели тысячу, полторы, иногда две тысячи подписок, резко уступая журналам, в которых доминировала ницшеанская риторика и демагогия.