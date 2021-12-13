Кемерово, 13 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 декабря, за прошедшие сутки выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 355 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 71, Новокузнецк — 42, Междуреченск — 41, Ленинск-Кузнецкий — 23, Промышленновский МО — 18, Белово — 17, Калтан — 15, Мыски — 15, Анжеро-Судженск — 14, Юрга — 14, Новокузнецкий МР — 14, Топкинский МО — 11, Полысаево — семь, Прокопьевск — шесть, Осинники — шесть, Киселевск — шесть, Тайга — пять, Гурьевский МО — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Яйский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Березовский — два, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 246 пациентов выздоровели, трое скончались.