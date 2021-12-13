Ульяновск, 13 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области открыт мемориал в честь погибших при исполнении долга сотрудникам спецподразделений Росгвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских открывает памятное сооружение в честь погибших бойцов Росгвардии

Памятное сооружение посвящено сотрудникам отряда мобильного особого назначения (ОМОН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР), погибшим при исполнении служебного долга, в том числе по защите конституционного строя России. Почётное право открытия мемориала представлено матери одного из погибших сотрудников СОБР Ольге Переслегиной и кавалеру ордена Красной Звезды полковнику милиции в отставке Владимиру Карпееву.

Губернатор Алексей Русских поблагодарил ветеранов за сохранение традиций, принципов боевого братства и участие в жизни региона. Отдельную признательность он выразил за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

В рамках открытия памятника возложили цветы и почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновскую область передано боевое знамя 1130-го стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии Центрального военного округа. Оно будет храниться музее технического колледжа Димитровграда, концепция которого будет модернизирована с учётом данного воинского символа.

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