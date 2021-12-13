Челябинск, , 07:15 — REGNUM В Челябинской области задержали телефонного мошенника. Об этом сообщает областной главк МВД.

Мошенник

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

По данным полиции, неизвестный позвонил местной жительнице, представился силовиком и заявил, что её дочь якобы стала виновницей ДТП. Под предлогом решения этой проблемы и освобождения «виновницы» от наказания он выманил у гражданки 17 тыс. рублей. Когда женщина передала деньги, то позвонила своей дочери и поняла, что её обманули.

Сотрудники уголовного розыска поймали жителя Коркинского района 1989 года рождения. Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Южном Урале уже ловили подобных мошенников. Также в регионе осудили посредника в мошеннической схеме.