Токио, , 07:07 — REGNUM Warner Bros. выложила в сеть новый трейлер будущего кинокомикса «Бэтмен» для Японии (картину снимает режиссёр Мэтт Ривз), главную роль в котором исполнит Роберт Паттинсон. Ролик был опубликован 13 декабря на YouTube-канале Warner Bros. Japan.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

В японском трейлере, в частности, показана сцена, в которой Загадочник (Эдвард Нэштон) делает заявление в прямом эфире. «Я здесь, чтобы раскрыть правду об этом городе», — говорит суперзлодей. Ближе к концу ролика создатели фильма намекают, что Нэштон раскроет информацию о том, кто скрывается за маской Бэтмена.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Warner Bros. выбирает между двумя версиями фильма «Бэтмен». Роль Загадочника в картине исполнит Пол Дано («Человек — швейцарский нож», «Окча», «Виновный»). Премьера кинокомикса в России запланирована на 3 марта 2022 года.

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